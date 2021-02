Cristiano Ronaldo Miguel MEDINA / AFP

Publicado 04/02/2021 15:52

Itália - Vivendo mais uma bela temporada pela Juventus, o atacante português Cristiano Ronaldo já está discutindo com a Velha Senhora uma renovação de contrato. De acordo com o jornal local "Tuttosport", as duas partes estão discutindo um novo acordo que vá até 2023. O lusitano tem 22 gols em 23 jogos pela Juve nesta temporada.

O craque, que tem 35 anos, chegou na Juventus em julho de 2018. Seu vínculo atual vai até o meio de 2022. Apesar da intenção dupla de renovação, de acordo com a publicação italiana, ainda não houve um contato oficial entre Fabio Paratici, diretor de futebol do clube de Turim, e o empresário de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.





Atualmente, a Juventus está em quarto lugar na tabela do Campeonato Italiano, com 39 pontos. O seu próximo adversário na competição será justamente a Roma, que está na terceira posição, com um ponto a mais. A partida será neste próximo sábado, em Turim.