Yony González foi o artilheiro do Fluminense em 2019 Mailson Santana/Fluminense FC

Por Venê Casagrande

Publicado 04/02/2021 12:46

Rio - O atacante Yony González aceitou a proposta do Ceará e assinou o pré-contrato com o Vovó. Agora, a diretoria cearense aguarda um documento do Benfica para oficializar a contratação do colombiano por empréstimo até dezembro, sem custos, e pagando parte do salário.

O jogador colombiano chamou a atenção do futebol sul-americano após defender o Independiente Del Valle na campanha do vice-campeonato da Sul-Americana na temporada de 2018. No ano seguinte, o atleta acertou com o Fluminense.

No Tricolor, Yony foi o artilheiro do clube carioca na temporada de 2019. Ele atuou em 62 jogos e marcou 17 gols. As boas atuações chamaram a atenção do Benfica, que contratou o jogador. Sem espaço em Portugal, ele foi emprestado ao Corinthians no ano passado, no entanto, o atacante pouco jogou e acabou saindo rumo ao futebol dos Estados Unidos.



Yony González, de 26 anos, tem contrato com o Benfica até 2024. No entanto, o atacante não está nos planos do técnico Jorge Jesus. Com isso, retorna ao futebol brasileiro para defender o seu terceiro clube do país.