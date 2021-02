Tiago Leifert Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 13:38

Rio - A última rodada do Brasileirão irá obrigar a TV Globo a fazer mudanças no cronograma do "BBB 21". Os jogos decisivos do torneio foram marcados para o próximo dia 25, uma quinta-feira, dia em que tradicionalmente ocorre a Prova do Líder no programa.

Publicidade

Segundo o portal "UOL", a emissora trabalha com duas possibilidades. A primeira delas seria realizar a prova em seu horário normal, com exibição apenas no pay-per-view. A segunda é realizar a prova um pouco mais cedo e exibir apenas um compacto, como normalmente é feito com a prova do anjo, na edição que vai ao ar após o futebol.

A Globo ainda não definiu quais jogos da última rodada serão exibidos. O canal ainda aguarda o desenrolar do torneio para definir sua programação.