Atacante Philippe comemora acerto com atual líder da primeira divisão dos Emirados Árabes

Publicado 04/02/2021 15:34

Rio - Uma das principais joias do Vila Nova, o atacante Philippe acertou a sua transferência para o Sharjah FC, dos Emirados Árabes. A nova equipe do brasileiro é a atual líder da primeira divisão local. Philippe falou um pouco sobre a oportunidade de poder atuar no futebol árabe.



"É uma ótima oportunidade poder atuar no Sharjah. É a minha segunda passagem fora do Brasil, isso é muito bom. Agora em um país com uma cultura totalmente diferente da nossa no Brasil. A adaptação acredito que vai ser fácil, tem muitos brasileiros no time. Claro que terei que me adaptar ao estilo de jogo, fuso horário, mas rapidinho a gente pega", disse.



Philippe fez a sua estreia profissional pelo Vila Nova em 2018. Logo foi contratado pelo Sion, da Suíça. No segundo semestre de 2020, o atacante retornou ao seu clube de origem e participou da campanha do acesso à série B. Ele comentou sobre a estrutura da equipe e o que o levou a aceitar a proposta da equipe.



"O clube já tinha me procurado em 2019, quando ainda estava no Sion. Na ocasião, não aconteceu porque o Sion não me liberou. Agora eu vim, eles me mostraram toda a estrutura do time, os jogadores, as pretensões do clube, e isso tudo me encantou. É um projeto muito bacana. Quando eu cheguei e vi toda a estrutura da equipe, isso me animou bastante e não pensei duas vezes em assinar", concluiu.