Jorginho, em cobrança de pênalti, definiu a vitória no clássico de Londres AFP

Por Lance

Publicado 04/02/2021 18:57

Rio - Vitória azul no clássico londrino. O Chelsea visitou o Tottenham no encerramento da 22ª rodada do Campeonato Inglês nesta quinta-feira, e os Blues venceram por 1 a 0. Com gol de Jorginho, em cobrança de pênalti, a equipe de Thomas Tuchel chegou aos 36 pontos na competição.



DOMÍNIO AZUL

Jogando fora de casa, o Chelsea não se intimidou e se lançou ao ataque. Nos primeiros segundos, os Blues tiveram chance com Werner, que cabeceou para fora. Aos 24 minutos, Werner foi derrubado por Dier dentro da área, e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Jorginho bateu firme e abriu o placar.



PRESSÃO NO FIM

Ao estilo Mourinho, o Tottenham deixava a bola com o Chelsea e tentava sair em lances rápidos. Diante de uma boa defesa do time de Thomas Tuchel, os Spurs não levaram perigo ao gol defendido por Mendy durante boa parte do jogo. No fim, na base do abafa, o Tottenham pressionou, mas não conseguiu balançar as redes.



PREOCUPAÇÃO

Um dos principais nomes do Chelsea, o zagueiro Thiago Silva deixou o campo aos 35 minutos do primeiro tempo por conta de uma lesão. O brasileiro será reavaliado, mas já vira preocupação para Tuchel. Christensen entrou em seu lugar.

SITUAÇÃO

Com a vitória, a segunda em três jogos sob o comando de Tuchel​, o Chelsea chegou aos 36 pontos e está na sexta colocação. Já o Tottenham, que chegou a liderar a competição, amargou sua terceira derrota seguida, estacionou nos 33 pontos e está em oitavo lugar.



SEQUÊNCIA

​Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham encara o West Bromwich, no domingo, mais uma vez em sua casa. O Chelsea, por sua vez, tem compromisso com o lanterna Sheffield United, no mesmo dia, novamente fora de casa.