Vitor Luis é opção do técnico Barroca para jogo decisivo VITOR SILVA / BOTAFOGO

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 13:49

O Botafogo poderá contar com Victor Luis no duelo decisivo desta sexta-feira (5) contra o Sport, no Estádio Nilton Santos. O lateral foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão contra o Flamengo e pegou pena de um jogo, que já cumpriu. Ou seja, está liberado para atuar.

Denunciado no artigo 254 (praticar jogada violente), Victor Luis poderia pegar de um a seis jogos de suspensão. O tribunal do STJD, entretanto, deu a pena mínima. O clássico com o Flamengo foi disputado na 24ª rodada.

Com apenas 24 pontos e na zona de rebaixamento, o Botafogo pode ser matematicamente rebaixado se perder para o Sport. Por isso, a equipe do técnico Eduardo Barroca precisa desesperadamente da vitória para seguir com alguma esperança no Campeonato Brasileiro.