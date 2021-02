Fábio Sormani Reprodução Internet

Publicado 05/02/2021 14:46 | Atualizado 05/02/2021 14:47

Rio - O comentarista Fábio Sormani alfinetou a TV Globo durante o "BB Debate" desta sexta-feira. Ao debater sobre o calendário de jogos, o jornalista ironizou o fato de a emissora transmitir as partidas do Palmeiras no Mundial de Clubes sem ter exibido os jogos da Libertadores.

"O Flamengo tentou passar o jogo contra o Red Bull Bragantino, que vai ser em um domingo, 20h30, para terça-feira. A CBF disse 'não', mas não foi a CBF, quem disse 'não' foi a televisão. É a televisão que manda no futebol no nosso país. Por conta da semifinal do Mundial de Clubes, a Globo - que fez como o Corinthians, não passou a Libertadores e foi direto para o Mundial…", disse Sormani.

"Não fala isso, Sormani!", respondeu, bem-humorado, o ex-zagueiro Fábio Luciano.

"Ele está te provocando, Fábio Luciano, porque você ganhou esse título", brincou Bruno Vicari.

"Mas, vocês acham que a Globo ia abrir mão do Flamengo no domingo, sendo que é o único jogo do Brasileiro? Claro que não. A Globo não está errada. Quem está errada é a CBF, por permitir isso", completou Sormani.