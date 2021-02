Envolvido numa batalha judicial com o Cruzeiro, Dodô não joga desde dezembro de 2019 Divulgação/Atlético-MG

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 15:28

Belo Horizonte - Jorge Sampaoli não pode se queixar de opções para 2021. Poucas horas após a apresentação oficial de Hulk, na manhã desta sexta-feira, na Cidade do Galo, o Atlético-MG anunciou a contratação de Dodô até dezembro 2023. Ex-Cruzeiro, o lateral-esquerdo vira-casaca para disputar a posição com Guilherme Arana, presente na última convocação de Tite para defender a Seleção.

A exemplo de Hulk, o novo reforço só poderá estrear no Campeonato Mineiro, pois o período de inscrições para o Brasileiro está encerrado. Revelado pelo Corinthians, Dodô teve uma experiência na Itália, mas não emplacou com as camisas de Inter de Milão, Roma e Sampdoria. No Brasil, se destacou por Bahia e Santos até chegar ao Cruzeiro, em 2019. Rebaixado, deixou o clube em março do passado após desgastante batalha judicial e o direito de receber cerca de R$ 15 milhões em dívidas.

Publicidade

"Estou muito feliz com esse acerto, de poder voltar a jogar depois deste período parado. Muito feliz de participar deste projeto do Atlético e que seja um ano de muitas conquistas para a gente e para os torcedores", disse Dodô.

Com mais de R$ 180 milhões investidos em reforços em 2020, o Galo mostra força para continuar qualificando o elenco para a nova temporada.