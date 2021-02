Pirre Gasly com o capacete original em homenagem a Ayrton Senna Divulgação/RF1

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 16:17 | Atualizado 05/02/2021 16:42

Em 2020, Pierre Gasly emocionou os fãs de Ayrton Senna ao utilizar um capacete inspirado naquele mítico amarelo com detalhes em azul e verde utilizado pelo tricampeão de Fórmula 1. Agora, o piloto francês da AlphaTauri, em parceria com a família Senna, anunciou o lançamento de uma edição especial para venda, no tamanho miniatura 1:2.

"Eu fiz o capacete especial para Ayrton porque sempre fui um grande fã dele desde que era criança. Na minha opinião, é o maior piloto de todos os tempos. É uma honra fazer essa parceria com a família Senna para arrecadar fundos para o trabalho que eles fazem em sua memória e também pela educação no Brasil por meio do Instituto”, disse Gasly, que na temporada passada venceu o GP da Itália, em Monza.

Publicidade

O capacete original, utilizado no GP de Ímola de 2020, irá a leilão. Já os novos modelos poderão ser comprados no site oficial de Gasly a partir desta sexta-feira (5) por 180 euros. Parte da renda será revertida para o Instituto Ayrton Senna.



"É muito gratificante ver como os pilotos da nova geração da F1 admiram o Ayrton e nos ajudam a perpetuar seu legado para os mais jovens”, afirmou Bianca Senna, CEO da Senna Brands.