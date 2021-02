Após passagem na Arábia, Edson Cariús espera boa temporada em 2021 Divulgação/Al Jabalain

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 17:14 | Atualizado 05/02/2021 17:15

Rio - Com a temporada de 2021 prestes a começar, o atacante Edson Cariús, que recentemente deixou o Al Jabalain, da Arábia Saudita, já vive a expectativa de acertar com o seu novo clube. O atleta que tem contrato com o Fortaleza até dezembro deste ano, tem recebido diversas propostas de clubes brasileiros.



"Espero uma temporada de muito sucesso. Que 2021 possa ser de muitas conquistas. Estou analisando algumas propostas que têm surgido. O meu empresário Endrigo Thyciano tem sido procurado, isso é bom. Espero nos próximos dias definir o meu futuro", disse.



Edson Cariús foi anunciado pelo Al Jabalain ainda em setembro. Porém, antes de sair do Brasil o jogador e toda a sua família testaram positivo para o COVID-19. Tudo isso atrapalhou a chegada do atacante na Arábia. A sua estreia aconteceu apenas em novembro. Com o Al Jabalain, Edson fez 13 jogos e anotou dois gols. Cariús falou um pouco sobre essa oportunidade de poder atuar fora do Brasil.



"Foi uma experiência incrível poder jogar fora do Brasil. Pude conhecer uma cultura bem diferente da nossa aqui no Brasil. Tudo isso é algo que irei levar comigo pra sempre. Foi muito bom ter vivenciado essa experiência na Arábia Saudita. Profissionalmente aprendi bastante, pude fazer gols mesmo sem ter tantas oportunidades, isso é importante", concluiu.