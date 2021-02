Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio garante o cumprimento do novo calendários após o adiamento do evento em 2020 AFP

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:02

A cartilha com protocolos e recomendações para a Olimpíada e Paralimpíada de Tóquio 2020 terá uma orientação específica para celebrações dos atletas. O documento que busca evitar contaminação e propagação da covid-19, desenvolvido pelo Comitê Organizador, pedirá que as comemorações sejam moderadas durante as competições e cerimônias de premiação. Quem revela é o site 'Inside the Games'.



Além dessa orientação, o documento também conterá o protocolo para casos de covid-19. Pela cartilha, os atletas que testarem positivo para a doença serão colocados em isolamento em uma instalação específica longe dos locais de competição. E, claro, serão proibidos de competir. E quem tiver contato com algum infectado, só poderá disputar a Olimpíada se testar negativo. Os exames ocorrerão a cada quatro dias.



A cartilha para os Jogos será divulgada oficialmente na próxima semana e ainda receberá atualizações até a disputa, que começa em 23 de julho (Olimpíada) e 24 de agosto (Paralimpíada). Além de atletas, comissões técnicas e estafe das delegações, imprensa e qualquer outro envolvido terá de cumpri-las. Dependendo da violação das regras, a pessoa pode ser excluída.