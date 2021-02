Inter de Milão tenta conquistar o Campeonato Italiano depois de 11 anos AFP

Por Lance

Publicado 05/02/2021 18:57

Rio - O Campeonato Italiano tem um novo líder. Ao menos até domingo. Nesta sexta-feira, na abertura da 21ª rodada, a Inter de Milão visitou a Fiorentina, e a Nerazzurri venceu por 2 a 0. Com gols de Barella e Perisic, o time de Antonio Conte chegou aos 47 pontos, e ultrapassou o Milan, que tem 46.

JOGADA ENSAIADA

A Inter de Milão abriu o placar com um belíssimo gol de Nicolò Barella. Em escanteio curto, Sánchez tocou para o meio-campista, que clareou para o meio, e acertou lindo chute no canto do goleiro Dragowski para fazer o primeiro da partida.



FOI FÁCIL

No segundo tempo, a Inter de Milão continuou pressionando a Viola e o croata Perisic marcou o gol que definiu a vitória. Hakimi invadiu a área, ganhou o lance do zagueiro brasileiro Igor, e tocou para o camisa 14 só rolar para o fundo do gol. Logo após, Lukaku chegou a fazer o terceiro, mas a arbitragem pegou impedimento na origem do lance.



SECANDO O RIVAL

A Inter assumiu a liderança da competição e agora seca o Milan. O time rubro-negro entra em campo no domingo, contra o lanterna Crotone, e pode voltar à liderança caso vença a partida.



SEQUÊNCIA

Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Inter enfrenta a Lazio, em Milão. Antes, porém, a Nerazzurri tem compromisso com a Juventus, pelo jogo de volta da semifinal da Copa da Itália. A Fiorentina enfrenta a Sampdoria pela Serie A.