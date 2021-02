Arsenal's Norwegian midfielder Martin Odegaard (L) vies with Aston Villa's Argentinian goalkeeper Emiliano Martinez during the English Premier League football match between Aston Villa and Arsenal at Villa Park in Birmingham, central England on February 6, 2021. Catherine Ivill / POOL / AFP AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/02/2021 12:09

Inglaterra - Na abertura da 23ª rodada do Campeonato Inglês, o Aston Villa derrotou o Arsenal por 1 a 0 neste sábado, no Villa Park, com um gol relâmpago, marcado no primeiro minuto do confronto.

O Aston Villa ultrapassou o Tottenham e subiu para a oitava colocação, com 35 pontos. Já o Arsenal amargou mais um tropeço na sua campanha ruim na liga inglesa. A equipe do técnico Mikel Arteta aparece apenas na décima posição, com 31 pontos, mas pode descer ainda mais alguns degraus ao final da rodada.

Os anfitriões fizeram uma pressão inicial intensa e foram recompensados com um gol anotado no primeiro minuto de jogo. Em saída errada do time londrino pelo lado esquerdo, o atacante Ollie Watkins recebeu na área e finalizou de primeira. A bola ainda bateu no zagueiro antes de entrar.

Sem muitos espaços, o Arsenal encontrou dificuldades para construir jogadas ofensivas na etapa inicial e ainda passou aperto na defesa. Só não desceu ao intervalo com um placar adverso maior porque o goleiro Ryan fez boas defesas e salvou o time de Londres.

No segundo tempo, Arteta promoveu as entradas de Oodegard, William e Aubameyang os visitantes apresentaram melhora. Mas a equipe pecou na eficiência no ataque e viu o goleiro Martínez brilhar com grandes intervenções.

No total, o Arsenal teve 67% de posse de bola e finalizou 14 vezes, sendo três a gol. Nenhuma, porém, balançou as redes, e o time londrino amargou mais um tropeço na liga inglesa.