Portugal - O ex-jogador do Botafogo, Keisuke Honda, de 34 anos, foi apresentado oficialmente como reforço do Portimonense, clube de Portugal. Coincidentemente, o anuncio do atleta pelo clube lusitano aconteceu poucas horas após o Glorioso confirmar o seu rebaixamento para a Série B.

Honda deixou o clube carioca no fim do ano passado. Ele meia decidiu exercer a cláusula de rescisão sem custos que valeu para ambos os lados durante o vínculo. Além de estar com um problema físico, o jogador alegou problemas familiares e uma proposta do futebol europeu.



O japonês chegou ao Glorioso em março de 2020 como a principal contratação da temporada. Apesar da expectativa inicial, a passagem do japonês pelo Botafogo não foi como o esperado pela torcida. Em 27 jogos, o meia fez três gols pelo Alvinegro.

Novo clube de Honda, o Portimonense ocupa no momento o 15º lugar na tabela de classificação do Campeonato Português, com 15 pontos.