Publicado 07/02/2021 13:25

Rio - Abel Braga está a quatro jogos de se tornar campeão brasileiro pelo Internacional. Na opinião do jornalista Mauro Cezar Pereira, o atual treinador colorado está repetindo uma forma de atuar que já deu certo uma vez. Em 2012, o comandante conquistou o Brasileiro dirigindo o Fluminense, que na opinião de Mauro Cezar atuava de forma semelhante ao atual clube gaúcho.

"Quando em vantagem no placar, o time do Inter se fecha e nega espaço para o adversário", afirmou o jornalista. No momento, o Colorado tem dois pontos de vantagem sobre o Flamengo, que está na vice-liderança do torneio.

Em 2012, o Fluminense conquistou o Brasileiro pela última vez, comandado por Abel Braga. Com um elenco recheado de jogadores de qualidade como Deco, Thiago Neves, Fred e Rafael Sobis, o Tricolor levantou o título com três rodadas de atencedência.



"O time está muito engajado, muito competitivo. Os jogadores estão se superando e produzindo muito mais do que, em tese, poderiam produzir. O Inter tem um altíssimo nivel de aproveitamento das finalizações, chuta poucas vezes para conseguir marcar gol", disse.