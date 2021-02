Thiago Galhardo Ricardo Duarte/Internacional

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 14:47 | Atualizado 07/02/2021 14:48

Porto Alegre - O Internacional acaba de emitir uma nota oficial a respeito das negociações envolvendo o meia Thiago Galhardo. Segundo o clube, o jogador não será emprestado ao Al-Hilal Al Saudi Club e seguirá normalmente as atividades no colorado. A janela de transferências da Arabia Saudita também se encerra neste domingo.

"O Sport Club Internacional informa ter encerrado as negociações com o Al-Hilal Al Saudi Club a respeito da possível transferência do atleta Thiago Galhardo. O jogador seguirá normalmente suas atividades com foco no término da temporada 2020", escreveu.

Galhardo chegou ao Internacional em 2020 e tem contrato até dezembro de 2022. O jogador é o artilheiro do colorado no Brasileirão, com 16 gols. A boa temporada já até rendeu convocação para a seleção brasileira.