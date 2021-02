Jorge Jesus está recuperado da covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 11:34

Pressionado no Benfica, Jorge Jesus retornará ao comando da equipe nesta segunda-feira, contra o Famalicão, pelo Campeonato Português. O treinador já está recuperado da covid-19, mas segundo a imprensa portuguesa, contrariou a recomendação dos médicos que o acompanham, que preferiam que ele continuasse em repouso.

Segundo comunicado do Benfica, Jorge Jesus, de 66 anos, fez questão de estar junto à sua equipe na partida de logo mais. Ele não apresenta sintoma da doença há três dias e no domingo realizou um exame que deu negativo, o que o permite retornar à área técnica.

Em função da covid-19, o técnico perdeu os últimos três jogos do Benfica, que foi comandado por seu auxiliar João de Deus. A equipe não vive boa fase e está em apenas quarto lugar do Campeonato Português (não vence há quatro rodadas). Por isso, Jorge Jesus recebeu um ultimato de melhora no desempenho no próximo mês, ou pode ser demitido.