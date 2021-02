Flamengo

Atlético-GO encaminha contratação de César, do Flamengo, para 2021

Clube carioca irá arcar com 50% do salário do goleiro durante o empréstimo, mas irá receber duas jovens promessas do Dragão de forma definitiva

Publicado 08/02/2021 12:02 | Atualizado há 3 horas