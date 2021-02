Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:05

Rio - O apresentador Neto se exaltou com a participante Lumena, do "BBB 21". Durante o programa "Os Donos da Bola" desta segunda-feira, o ex-jogador criticou a postura da psicóloga no reality, afirmou que ela "acha que inventou o mundo" e exaltou o ator Lucas Penteado, que pediu para deixar o programa no último domingo.

"Lumena, nós (integrantes do programa) podemos falar? Você deixa a gente falar? Você não deixa ninguém falar e ainda acha que inventou o mundo. Quem é bom é o Lucas (Penteado), que é aqui de Bela Vista. Ele é uma boa pessoa, um bom ser humano. Você pensa que é quem?", esbravejou o ex-jogador.

A participação de Lumena no "BBB" tem sido marcada por suas opiniões fortes. Nas redes sociais, a postura da participante com Lucas foi muito criticada, principalmente pelo fato de ela ser psicóloga.