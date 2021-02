Alexandre Pato não deixou saudades no São Paulo Van Campos/Parceiros/Agência O Dia

Sem clube desde que saiu do São Paulo, em agosto, Alexandre Pato recebeu uma proposta do Argentinos Juniors, que irá disputar a próxima Libertadores da América. O presidente do clube, Cristian Malaspina, confirmou o interesse a guarda por uma resposta.

"Foram muitas as situações que nos levaram a decidir fazer uma proposta. Ele falou comigo e com o técnico. Encontrei uma pessoa muito calorosa, muito predisposta", disse o dirigente ao canal 'TyC Sports'.

O Argentinos Juniors é o clube onde Diego Maradona deu os primeiros passos no futebol. Já Alexandre Pato, aos 31 anos, tenta mais um recomeço na carreira, após não dar certo no retorno ao São Paulo.

"É uma negociação que já dura muito tempo. Ele é um jogador de uma qualidade impressionante, que é um pouco daquilo que procurávamos para a Libertadores. Ele tem que decidir com sua família se estaria disposto a vir morar na Argentina", completou o presidente do clube argentino.