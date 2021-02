Taça do Mundial de Clubes da Fifa que será disputado em fevereiro de 2021 Divulgação

Rio - A Rede Globo alcançou, no último domingo, a sua maior audiência com o Mundial de Clubes da Fifa desde 2012. A emissora transmitiu a eliminação do Palmeiras no Torneio diante do Tigres, do México, na semifinal. O resultado só não foi melhor do que o observado na grande final que consagrou o Corinthians como campeão do mundo diante do Chelsea.

Na derrota palmeirense, a Globo alcançou 27 pontos na audiência e 49% de participação. O resultado foi 11 pts (69%) de audiência acima da média da faixa nos 4 domingos anteriores. No Rio, o duelo marcou 19 pontos com 34% de participação. Já na grande final de 2012, a emissora marcou 31 pontos na audiência e 61% de participação.

Levando em conta apenas as semifinais, o duelo da edição de 2020 chegou perto do recorde de 2005, quando o São Paulo enfrentou e venceu o Al Ittihad. Na ocasião, o trunfo do Tricolor alcançou 28 de audiência.

Para finalizar, esse foi o melhor resultado da Globo com futebol em um domingo desde novembro de 2019, quando transmitiu um duelo entre Flamengo x Corinthians - as duas maiores torcidas do país - pelo Campeonato Brasileiro, com 28 pontos na audiência e 51% de participação.

No total, a estimativa é que a exibição do jogo tenha alcançado até 6,4 milhões de telespectadores na cidade. Em comparação com a partida entre Palmeiras e Santos, na final da Libertadores e que foi exibida pelo SBT, a partida deste domingo superou em cerca de três pontos de média na cidade de São Paulo.