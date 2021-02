Na mira do Atlético-MG, Roger Guedes mantém a forma física em Santa Catarina Divulgação/Shandong

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 17:12

Jinan - A Confederação Asiática de Futebol (AFC) confirmou, nesta segunda-feira, a exclusão do Shandong Luneng, da China, foi excluído da próxima edição da Champions League da Ásia. Devido ao atraso de pagamentos, o clube chinês não recebeu a licença para disputar o torneio, com início previsto para abril. A dura punição desportiva pode movimentar o mercado da bola e facilitar a saída do trio de brasileiros: Moisés, ex-Palmeiras, Leonado, revelado pela Desportiva-ES, e Roger Guedes, ex-Palmeiras e Atlético-MG.



Destaque na conquista da Copa da China, em dezembro, Roger Guedes acompanha o imbróglio em Santa Catarina. Sonho antigo do Atlético-MG, o atacante, de 24 anos, está volta ao radar. Depois de abrir os cofres para contratar o lateral-esquerdo Dodô, ex-Cruzeiro, e o atacante Hulk, ex-Shanghai SIPG, da China, o Galo pode ter a negociação facilitada pela punição do Shandong.

Campeão da Copa da China, o Shandong Luneng chegou até as quartas de final da Superliga Chinesa em 2020. Com a exclusão, a China será representada por Jiangsu Suning, Guangzhou Evergrande e Beijing Guoan na próxima edição da Liga dos Campeões da Ásia.