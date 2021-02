Atlético e Celta empataram em Madrid AFP

Por Lance

Publicado 08/02/2021 19:09 | Atualizado 08/02/2021 19:23

Rio - Nesta segunda-feira, o Atlético de Madrid recebeu o Celta de Vigo no Wanda Metropolitano em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Com dois gols de Luis Suárez, o Atlético viu a vitória escapar com o gol de Facundo Ferreyra nos minutos finais para o Celta, que já havia marcado com Santi Mina.

O PRIMEIRO

Em um início de jogo parelho entre Atlético de Madrid e Celta de Vigo, foi jogada bem trabalhada, a bola foi carregada pelo lado direito do Celta, e o cruzamento de Hugo Mallo encontrou Santi Mina, que acertou a bola com a cabeça para dentro da rede.



EL PISTOLERO

​O Atlético de Madrid seguiu em busca de um empate, mas o Celta de Vigo respondia ao ataque. Foi em uma jogada pelo seu lado direito, o Atlético criou com Marcos Llorente, que encontrou Luis Suárez, o artilheiro do campeonato, para marcar o gol do Atlético.



VIRADA

​O artilheiro não quis parar e, no início da segunda etapa, o lateral esquerdo brasileiro Renan Lodi encontrou Luis Suárez, que marcou mais um gol para o Atlético de Madrid, virando a partida no Wanda Metropolitano.

​

GOL SALVADOR

O estreante Facundo Ferreyra salvou o Celta de Vigo nos minutos finais da partida. Em jogada na direita, Augusto Solari encontrou o argentino na área. Em sua primeira partida pelo clube, o camisa 12 marcou o gol de empate em Madrid.



SEQUÊNCIA

O Atlético de Madrid enfrenta o Granada fora de casa neste sábado, às 10h (de Brasília). O Celta de Vigo, por sua vez, enfrenta o Elche nesta sexta-feira, às 17h (de Brasília). Os dois confrontos são válidos pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.