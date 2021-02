Román despontou como uma promessa no Tahuichi Aguilera, da Bolívia, e foi contratado pelo Lille, da França, aos 16 anos Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 20:15

Macaé - Na contagem regressiva para a estreia no Campeonato Carioca, o Macaé conta com um reforço 'europeu' para o confronto com o Bangu, 27 de fevereiro, no Moacyrzão. Trata-se do boliviano Ricardo Román, de 24 anos. Revelado pelo Tahuichi Aguilera, da Bolívia, o apoiador despontou como uma grande promessa no país e foi contratado pelo Lille, da França, com apenas 16 anos.

Com passagem pelas seleções de base da Bolívia, Román permaneceu a maior parte do período do time B do clube francês e foi emprestado duas vezes ao Les Herbiers, da Segunda Divisão. De acordo com o site 'Transfermarket', o apoiador está sem clube desde 2017.

"Estou muito contente. Joguei na França, minha expectativa é chegar e fazer coisas boas, fazer muitos gols, muitas assistências", Román no vídeo divulgado pelo clube, via redes sociais.

Na França, Ricardo jogou ao lado de vários nomes conhecido no mundo da bola, como Salomón Kalou, atacante do Botafogo, Origi, do Liverpool, Lucas Digne, do Everton, ambos da Inglaterra, Paye, do Olympique de Marselha, da França, Pavard, do Bayern de Munique, da Alemanha, e Hazard, do Real Madrid, da Espamha.