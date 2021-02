André Hernan Reprodução de TV

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 17:16

Rio - O repórter André Hernan, da TV Globo, teve seu número de celular vazado por torcedores. Em sua conta no Twitter, o jornalista lamentou o fato e afirmou que o ocorrido tem atrapalhado seu trabalho no Catar, onde está para cobrir o Mundial de Clubes.

Publicidade

"Infelizmente, vazaram meu telefone em 'grupos de torcedores'. Ontem, ao final do jogo do Palmeiras, me adicionaram em dois grupos com mais de 100 pessoas. Hoje, durante o jogo do Bayern, recebi mensagens de gente falando 'manda abraço pro Muller', 'manda abraço pro Lewa'", escreveu Hernan.

Sério! É lamentável ter que passar por isso. Estou do outro lado do mundo e dependo do telefone pra tudo numa cobertura como essa. Queria entender a cabeça de um ser humano que faz esse tipo de coisa!! — André Hernan (@andrehernan) February 8, 2021 "Sério! É lamentável ter que passar por isso. Estou do outro lado do mundo e dependo do telefone para tudo numa cobertura como essa. Queria entender a cabeça de um ser humano que faz esse tipo de coisa!", completou.

Publicidade

Posteriormente, o jornalista voltou a reclamar e disse que recebeu mensagens durante a madrugada.