Árbitro inglês Mike Dean sofreu ameaças de morte nas redes sociais AFP

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 15:06

O árbitro inglês Mike Dean, de 52 anos, prestou queixa à polícia local na última segunda-feira (8) por ameaças de morte recebidas por sua família nas redes sociais. E, por causa das manifestações, ele pediu para não apitar a próxima rodada da Premier League, no fim de semana.



Muito criticado por duas expulsões em dois jogos da semana passada, Mike Dean ainda viu a comissão independente da Premier League anular os dois cartões vermelhos, dados ao zagueiro Jan Bednarek, do Southampton na goleada sofrida por 9 a 0 para o Manchester United, e também ao meia Tomas Soucek, do West Ham no 0 a 0 com o Fulham.

Apesar do pedido aceito para não apitar a próxima rodada da Premier League, Mike Dean estará em campo nesta quarta-feira (10) entre Leicester e Brigthon, pela Copa da Ingaterra.



Em relação às ameaças de morte, o árbitro recebeu apoio do próprio Soucek, expulso injustamente na partida do fim de semana. "As decisões tomadas no campo devem permanecer nele. Não gosto de saber que isso afeta a vida pessoal e envio a Mike Dean e à família todo o meu apoio", escreveu o jogador do West Ham em seu Twitter.