Logo da campanha fictícia da cidade finlandesa Salla para a Olimpíada de 2032

Por AFP

Publicado 09/02/2021 15:42

A cidade finlandesa de Salla lançou uma falsa campanha de candidatura para os Jogos Olímpicos de 2032, buscando expor a vulnerabilidade particular desta região do mundo e alertar sobre os efeitos do aquecimento global.

Nesta cidade isolada de cerca de 3.500 habitantes e autoproclamada "o lugar mais frio da Finlândia", o termômetro marca temperaturas negativas metade do ano.

"Nunca senti calor antes, mas estou certo de que isso vai acontecer", ironiza um habitante em um vídeo da candidatura, que viralizou.



Nesse vídeo, os participantes afirmam que, se a mudança climática não for levada a sério, a tundra nevada de Lapônia em breve se tornará um campo de vôlei de praia, e o rio congelado um lugar ideal para as competições de surf.



Em sua paródia sobre a candidatura, a cidade também ironiza ao apresentar seu mascote, um cervo chamado "Kesä" ("verão" em finlandês), atacado por mosquitos, cada vez mais presentes no Ártico devido ao aumento das temperaturas.



O vídeo promocional "Salla2032", que já tem 400 mil visualizações, provocou mensagens e apelos do mundo inteiro.



"Isso ajudou as pessoas a entender que aqui, no Círculo Ártico, temos condições de vida que precisam de invernos, se perdemos nossos invernos haverá muitos problemas para nós e para todo o planeta", afirmou o prefeito Erkki Parkkinen.



Perigo climático

Segundo os cientistas, o Ártico se aquece duas vezes mais rápido que a média mundial, um perigo para a fauna local e que representa também um grave risco para o permafrost, tipo de solo encontrado na região que retém enormes volumes de dióxido de carbono e de metano.

A ação, apoiada pelo movimento para o clima "Fridays for Future" ("Sextas-feiras pelo Futuro", da ativista sueca Greta Thunberg), pede para que as pessoas atuem, da reciclagem ao voluntariado, passando pela pressão aos deputados.



"Esperamos que nossa pequena campanha para 'Salvar Salla, salvar o planeta' convide mais pessoas a refletir e a agir a favor do clima", destacou Parkkinen.