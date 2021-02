Hamilton agora aparecerá em outro canal nas manhã de domingo AFP

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 16:56 | Atualizado 09/02/2021 17:01

Agora é oficial. O Grupo Bandeirantes anunciou nesta terça-feira (9) que transmitirá a Fórmula 1 nas próximas duas temporadas. O contrato prevê exclusividade para a Band das 23 corridas do calendário de 2021, além das provas de 2022.

Assim como aconteceu nos últimos anos com a Rede Globo, os treinos classificatórios serão transmitidos pelo canal de TV por assinatura do grupo, agora será o BandSports. Nele também passarão as provas de Fórmula 2 e 3.

“O Brasil representa um dos cinco maiores mercados do mundo em audiência e faturamento da Fórmula 1. Voltar a ser a casa da categoria depois de 41 anos é motivo de muito orgulho para nós”, disse no comunicado o presidente da Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, João Saad.



A Band transmitiu pela última vez uma corrida de Fórmula 1 em 1980. Para o retorno da categoria, a emissora contará com o comentarista Reginaldo Leme, já anunciado. Há também a expectativa de que a repórter Mariana Becker, que deixou a Rede Globo, também participe das transmissões.