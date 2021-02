Jogadores do Vélez Sarsfield AFP

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:53

Rio - Jogadores do Vélez Sarsfield foram denunciados formalmente nesta terça-feira de abuso sexual contra uma mulher de 28 anos. A denúncia foi feita na Delegacia do Município de San Isidro e a promotora do caso, Laura Zysenskind, fez a acusação.

O caso aconteceu no fim de 2020 e envolve os jogadores Thiago Almada e Miguel Brizuela. De acordo com os depoimentos, o crime teria acontecido na casa de Juan Martín Lucero, outro jogador do Vélez, que fazia uma festa em seu condomínio, em Buenos Aires. A vítima afirma ter mantido uma relação sexual consentida com Thiago, mas que se incomodou com a presença de Brizuela no quarto.

Até o momento, o Vélez ainda não se pronunciou sobre a denúncia. O clube criou um departamento específico para lidar com este tipo de situação envolvendo jogadores e sócios.