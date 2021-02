Benzema marcou na vitória do Real Madrid sobre o Getafe AFP

Por Lance

Publicado 09/02/2021 19:32

Rio - Nesta terça-feira, o Real Madrid recebeu o Getafe no Estadio Alfredo di Stefano, e venceu o seu adversário por 2 a 0, com gols de Benzema e Mendy. No primeiro gol, a participação brasileira saiu da assistência de Vini Jr, enquanto Marcelo assistiu no segundo.

REAL SUPERIOR

Em um primeiro tempo sem gols, as estatísticas deixaram claro quem foi superior no confronto em Madrid. O Real, que teve a maior parte da posse de bola, finalizou sete vezes, enquanto o Getafe não efetuou um chute ao gol de Courtois.



GRANDES CHANCES

Apesar de ser superior na primeira etapa e criar mais oportunidades para abrir o placar, faltou efetividade ao Real Madrid. Apenas uma finalização gerou perigo ao Getafe, em chute de Luka Modric. O goleiro David Soria não teve muito trabalho, fazendo apenas uma simples defesa.



DE CABEÇA

O time da casa buscava abrir o placar, e foi efetivo na segunda etapa. Em cruzamento do brasileiro Vini Jr, a bola chegou certeira na cabeça de Karim Benzema. O camisa 9 do Real Madrid não deixou a oportunidade para trás, e marcou o primeiro da partida.



AMPLIOU

O Real Madrid decidiu seguir na corrida por mais um gol, mesmo que o Getafe não estivesse bem na partida. Com isso, o lateral Ferland Mendy criou a jogada e foi para a área. Em cruzamento de Marcelo, Mendy atuou como um centroavante e marcou o segundo do Real.



SEQUÊNCIA

O Real Madrid enfrenta, neste domingo, o Valencia, às 12:15h (de Brasília). O Getafe, por sua vez, também joga no domingo, mas às 10h (de Brasília) para enfrentar a Real Sociedad. As duas partidas são válidas pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol.