09/02/2021

Belo Horizonte - Após abriu os cofres em 2020 e gastar mais de R$ 180 milhões em reforços, o Atlético-MG parece disposto a manter o nível de investimento. Destaque do River Plate, da Argentina, Nacho Fernández é a bola da vez. Com ajuda de investidores, o Galo apresentou uma proposta de US$ 6 milhões, cerca de R$ 32 milhões, pelo apoiador e aguarda uma resposta.

Apesar do jogo duro dos Millonarios, o próprio técnico Marcelo Gallardo, ainda com o futuro incerto, confirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira que o desejo de Nacho Fernández é ser negociado após protagonismo no assumido com a camisa do River Plate, em especial na conquista da Libertadores de 2018.



"Nacho tem uma proposta do Brasil, que, claramente, está sendo avaliada. Ele tem desejo de sair, já teve essa possibilidade antes. Foi um jogador fundamental no meu time. Se ele tem o desejo de sair, e os clubes entram em acordo pela oferta, Nacho será um jogador que deixará o nosso clube nesse mercado de transferência, isso se a proposta for concretizada. Não tenho mais detalhes. Sei que estão conversando, avaliando. Se tiver oportunidade de sair, sairá", destacou Gallardo.

Terceiro colocado no Brasileiro, com 65 pontos, o Galo tem 87% de chances de se classificar para a Libertadores. Portanto, já está no mercado. Na semana passada, o clube anunciou a contratação do atacante Hulk e do lateral-esquerdo Dodô e confirmou a compra dos direitos de Hyoran ao Palmeiras.