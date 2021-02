Livre no mercado, Diego Costa, de 32 anos, não chegou a jogar como profissional no Brasil Divulgação/Atlético de Lagoinhas

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 21:49

Salvador - Livre no mercado desde a rescisão com o Atlético de Madrid, da Espanha, em dezembro, Diego Costa tem curtido o lado empresário enquanto não define o próximo passo na carreira. Investidor do Lagarto FC, clube de sua cidade natal no Sergipe, o atacante acompanhou a vitória por 3 a 2 sobre o Atlético de Alagoinhas, em amistoso realizado nesta terça-feira, no Estádio Barretão.

Diego Costa mantido a forma nas dependências do clube. A exemplo de Hulk, repatriado pelo Atlético-MG, ele não descarta a possibilidade de jogar no Brasil e o Palmeiras já sondou as exigências para contratar o atacante. Um fato curioso é que Diego nunca jogou profissionalmente no Brasil. Revelado pelo Barcelona-SP, foi negociado com o Braga, de Portugal, aos 18 anos.

Na Europa, vestiu as camisas de Penafiel, de Portugal, e dos espanhóis Albacete, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Rayo Vallecano e Valladolid, além do Chelsea, da Inglaterra. Ídolo na Espanha, o atacante se naturalizou em 2013 e disputou a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil, com a camisa da Fúria.



Diante de um pesado nome do futebol mundial, Luiz Matos Júnior, diretor do Atlético de Alagoinhas, presenteou o atacante com uma camisa do Carcará.