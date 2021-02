Klopp perde a mãe e não pôde comparece ao funeral AFP

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 10:46

Rio - Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, está passando por uma momento difícil em sua vida pessoal. O alemão perdeu a mãe, Elisabeth, de 81 anos, e não pôde comparecer ao funeral, na última terça-feira. Devido as restrições de entrada na Alemanha, por conta da crise do coronavírus, Klopp ficou impedido de entrar no país.

"Ela significava tudo para mim. Era uma verdadeira mãe, no melhor sentido da palavra. Como cristão devoto, sei que ela está em um lugar melhor agora", disse o Klopp ao jornal alemão Schwarzwälder Bote.



A última vez que o treinador visitou sua mãe foi no aniversário de 80 anos dela. Elisabeth deixa três filhos, seis netos e quatro bisnetos.

"Não posso ir ao funeral por conta desses tempos terríveis. Mas assim que as circunstânciais permitirem, faremos uma cerimônia maravilhosa que faça jus a ela", encerrou.