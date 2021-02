Kasia Lenhardt e Jerome Boateng Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 11:12

Rio - Jérôme Boateng, do Bayern de Munique, está fora da final do Mundial de Clubes contra o Tigres, nesta quinta-feira. O zagueiro foi liberado para voltar à Alemanha depois do anuncio da morte de sua ex-namorada, a modelo Kasia Lenhardt.

Kasia foi encontrada morta em seu apartamento em Berlim, capital do país. A causa da morte, da moça de25 anos, segue sendo investigada, e a polícia não trata o caso como uma suspeita de assassinato.



"Jérôme Boateng regressará a Munique antes da final por motivos pessoais", diz comunicado do Bayern.



O relacionamento entre o jogador e a modelo durou cerca de 1 ano e 3 meses e terminou na semana passada. O período final do namoro foi marcado por trocas de acusações.