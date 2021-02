Fotos! Neymar teria flertado com modelo italiana, afirma jornal

Rio - O brasileiro Neymar, que, além de se destacar em campo, é assunto fora dele, principalmente agora em época de Big Brother Brasil, também vem tendo o seu nome muito comentado nas páginas italianas. Isso porque, ele estaria flertando com uma modelo daquele país.



O astro brasileiro estaria de olho em Chiara Nasti, de apenas 23 anos. Após ter seu nome especulado em relação a cantora argentina Emília Mernes, uma reportagem no Corriere dello Sport sugere que Neymar tem tentado contato nas redes sociais com a modelo.

O apresentador de uma TV Italiana, Alfonso Signorini, chegou a dizer que “não existe uma foto de Nasti que não tenha um coração de Neymar". Porém, aparentemente, a modelo não quer papo. "Ele está fazendo de tudo para conhecê-la, mas no momento ela não cede", afirmou.



Originário de Nápoles, a influenciadora tem um exército de 1,7 milhão de seguidores no Instagram. E é fácil ver o porquê, com uma série de fotos de tirar o fôlego. Chiara também participou de reality shows na Itália, 'Dance, Dance, Dance' e 'The Island of the Famous'.



Ela também trabalhou com alguns dos maiores nomes da moda, incluindo Armani e Trussardi.

O brasileiro Neymar, que, além de se destacar em campo, é assunto fora dele, principalmente agora em época de Big Brother Brasil, também vem tendo o seu nome muito comentado nas páginas italianas. Isso porque, ele estaria flertando com uma modelo daquele país.



O astro brasileiro estaria de olho em Chiara Nasti, de apenas 23 anos. Após ter seu nome especulado em relação a cantora argentina Emília Mernes, uma reportagem no Corriere dello Sport sugere que Neymar tem tentado contato nas redes sociais com a modelo.

O apresentador de uma TV Italiana, Alfonso Signorini, chegou a dizer que “não existe uma foto de Nasti que não tenha um coração de Neymar". Porém, aparentemente, a modelo não quer papo. "Ele está fazendo de tudo para conhecê-la, mas no momento ela não cede", afirmou.

Originário de Nápoles, a influenciadora tem um exército de 1,7 milhão de seguidores no Instagram. E é fácil ver o porquê, com uma série de fotos de tirar o fôlego. Chiara também participou de reality shows na Itália, 'Dance, Dance, Dance' e 'The Island of the Famous'.

Ela também trabalhou com alguns dos maiores nomes da moda, incluindo Armani e Trussardi.

Relatar erro