Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 13:05 | Atualizado 10/02/2021 13:06

Rio - O ex-jogador de futebol, Ronaldo Kincescky, de 74 anos, morreu na última terça-feira vítima da Covid-19. Ex-lateral-direito, ele tinha 74 anos e teve passagem marcante pelo Avaí, nos anos de 1960. Ele conquistou o título catarinense pelo clube de Florianópolis em 1963.

O Avaí FC lamenta, com pesar, o falecimento de seu ex-atleta Ronaldo Kincheski, que defendeu o clube na década de 60 como lateral direito.



A solidariedade e sentimentos do clube a quem defendeu com raça e amor o manto azul e branco.



Foto: Arquivo familiar pic.twitter.com/HjaDzn4fjZ — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) February 10, 2021

Publicidade

Conhecido como Ronaldinho, o ex-jogador não resistiu às complicações da doença. Ele era conhecido pela baixa estatura, porém, tinha bastante raça, o que o ajudava a superar as suas limitações físicas.

Em seu perfil oficial no Twitter, o Avaí se manifestou sobre a perda do ex-jogador. "O Avaí FC lamenta, com pesar, o falecimento de seu ex-atleta Ronaldo Kincheski, que defendeu o clube na década de 60 como lateral direito. A solidariedade e sentimentos do clube a quem defendeu com raça e amor o manto azul e branco", publicou o clube.