Gilbert 'Durinho' enfrenta o nigeriano Kamaru Usman Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:29 | Atualizado 10/02/2021 15:38

Las Vegas - Três vezes campeão mundial de Jiu-Jitsu, Gilbert 'Durinho' encontrou no esporte uma forma de lutar e aliviar os efeitos das seguidas crises de bronquite asmática que o acompanharam durante a infância. Desde 2014 no UFC, o lutador vem embalado por seis vitórias consecutivas e pode ser tornar o primeiro brasileiro campeão da história na categoria meio médio (até 77kg).

Para conseguir o cinturão, Durinho precisa superar o nigeriano Kamaru Usman, que além de atual campeão é ex-companheiro de equipe do brasileiro. A luta, principal do card, acontece neste sábado, em Las Vegas. O UfC 258 ocorrerá sem a presença do público, devido a pandemia do Covid-19.

Publicidade

Mais três brasileiros disputarão neste evento: o carioca Rodolfo Vieira, quatro vezes campeão mundial de jiu-jitsu e invicto no MMA, faz a sua terceira luta no UFC entre os médios (até 83,9kg), diante do americano Anthony Hernandez, participante da segunda temporada do reality show ‘Contender Series’. Entre os meio-médios, o goiano Dhiego Lima, que retorna ao octógono após um ano, enfrenta o americano Belal Muhammad, derrotado apenas uma vez nas suas últimas oito lutas. Já a paraense Polyana Viana vai em busca da segunda vitória consecutiva no UFC diante da americana Mallory Martin, em duelo pela divisão dos palhas (até 52,2kg).

CONFIRA OS CARDS DO EVENTO:

Publicidade

CARD PRELIMINAR:

Peso-mosca: Gillian Robertson x Miranda Maverick

Peso-meio-médio: Gabriel Green x Phil Rowe

Peso-pena: Ricky Simón x Brian Kelleher

Peso-palha: Polyana Viana x Mallory Martin

Peso-meio-médio: Belal Muhammad x Dhiego Lima

Peso-médio: Rodolfo Vieira x Anthony Hernandez

Peso-leve: Jim Miller x Bobby Green

CARD PRINCIPAL:

Peso-médio: Maki Pitolo x Julian Marquez

Peso-galo: Andre Ewell x Chris Gutierrez

Peso-médio: Kelvin Gastelum x Ian Heinisch

Peso-mosca: Maycee Barber x Alexa Grasso

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Gilbert Durinho