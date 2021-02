Honda Divulgação / Portimonense

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 14:56

Rio - Anunciado como reforço do Portimonense, de Portugal, no último fim de semana, Keisuke Honda está novamente sem clube. O ex-jogador do Botafogo não pode ser inscrito na Liga Portuguesa e por conta disso não poderá defender a equipe lusitana.

Em Portugal há uma regra de transferência, que só permite que um clube faça a inscrição de um atleta fora da janela, caso este jogador estivesse sem clube desde junho do ano passado. No entanto, Honda deixou o Botafogo em dezembro do ano passado. No BID, sua rescisão só foi publicada em janeiro.



"Não tenho escolha a não ser procurar um lugar para onde possa me transferir em seguida. Dependendo do país, o período de transferência está aberto. Claro, é limitado, mas ainda há uma possibilidade, então vou procurar um destino de transferências nesse país. Se o caminho para jogar no Portimonense for cortado, conforme noticiado, disse que iria procurar um novo mundo fora das grandes regiões europeias onde o mercado de transferências já fechou", disse Honda em declaração publicada no portal "Yahoo".



Honda chegou ao Botafogo no começo de 2020. Principal reforço do Glorioso para a temporada, Honda acabou decepcionando e deixando o clube carioca no fim do ano passado. Ao todo, o japonês, de 34 anos, fez 27 jogos e marcou três vezes.