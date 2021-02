Jogadores do Nova Iguaçu comemoram o gol da vitória sobre o America Úrsula Nery/Agência FERJ

Com um gol de Digão no início do segundo tempo, o Nova Iguaçu derrotou em casa o America por 1 a 0 e deu mais um passo para se classificar para a Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Líder da Seletiva com 19 pontos, o time da Baixada Fluminense pode garantir a vaga na próxima rodada.



O único adversário que ainda segue na disputa é a Cabofriense, que goleou o Friburguense no Eduardo Guinle por 5 a 2 e chegou a 17 pontos. A duas rodadas do fim, a equipe da Região dos Lagos precisa vencer os próximos dois jogos e torcer por um tropeço dos líderes.



Já o Nova Iguaçu pode se garantir na elite do futebol carioca se vencer o Americano fora de casa e a Cabofriense tropeçar diante do Sampaio Corrêa. A próxima rodada será no dia 17.



No outro duelo da 8ª rodada, o Americano perdeu por 2 a 0 para o Sampaio Corrêa e também terá de disputar a Segunda Divisão do Campeonato Carioca, assim como os adversários desta quarta, America e Friburguense.



Pelo regulamento, apenas o primeiro colocado chega à Taça Guanabara, enquanto os outros cinco clubes são rebaixados para a Segunda Divisão, que será disputada ainda em 2021.

Confira a classificação da seletiva:

1 - Nova Iguaçu, com 19 pontos

2 - Cabofriense, com 17 pontos

3 - Sampaio Corrêa, com 11 pontos

4 - Americano, com 10 pontos

5 - America, com 8 pontos

6 - Friburguense, com 1 ponto