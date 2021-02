Sevilla está perto de garantir vaga na final da Copa do Rei AFP

Por Lance

Publicado 10/02/2021 18:56

Rio - O Sevilla está a um passo da final da Copa do Rei. Nesta quarta-feira, o time da Andaluzia recebeu o Barcelona e a equipe de Julen Lopetegui bateu Messi e companhia por 2 a 0. Koundé e Rakitic marcaram os gols da partida no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O jogo de volta será no dia 3 de março, no Camp Nou.

BONO SALVA

Jogando fora de casa, o Barcelona até tentou ensaiar uma pressão e a grande chance que o time catalão teve foi anulada pelo goleiro do Sevilla. Griezmann achou lindo lançamento para Messi dentro da área e o argentino bateu de primeira para grande defesa de Bono. No fim do jogo, Messi teve outra oportunidade em cobrança de falta, mas Bono fez outra grande defesa.



ZAGUEIRO ARTILHEIRO

Se o Barcelona não aproveitou sua grande chance, o Sevilla não fez o mesmo. O zagueiro Koundé deu uma de atacante, avançou, encarou a marcação, driblou o zagueiro Umtiti e bateu com categoria para colocar o time andaluz na frente na etapa inicial.



LEI DO EX

No fim do jogo, o Barcelona se lançou ao ataque em busca do gol de empate, mas o Sevilla foi letal em um contra-ataque. E se a lei do ex é eficiente no Brasil, na Espanha ela também funciona. Aos 40 mintuos, Óliver Torres deu lindo passe em profundidade para Rakitic, que invadiu a área e bateu firme para definir a vitória.



SEQUÊNCIA

​O jogo de volta da semifinal da Copa do Rei acontece somente no dia 3 de março. Tendo que tirar a desvantagem do placar, o Barcelona receberá o Sevilla no Camp Nou. Na outra semifinal, ​Athletic Bilbao e Levante fazem o primeiro jogo nesta quinta-feira.