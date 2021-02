Presidente do Comitê Organizador, Yoshiro Mori sofre pressão para renunciar Behrouz MEHRI / AFP

Por AFP

Publicado 11/02/2021 11:20

O presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, estaria disposto a renunciar devido aos comentários sexistas que provocaram indignação no Japão e no exterior, informou a imprensa japonesa nesta quinta-feira (11).

Vários meios de comunicação japoneses, citando fontes anônimas, afirmaram que Mori, de 83 anos, disse que pretende renunciar e anunciará a decisão em uma reunião dos organizadores das Olimpíadas na sexta-feira (12). O serviço de imprensa Tóquio-2020 não comentou sobre a informação.



Na semana passada, Mori, um ex-primeiro-ministro japonês, declarou que as mulheres falavam muito durante reuniões de conselhos administrativos, o que para ele era "irritante". Ele desculpou-se desajeitadamente no dia seguinte durante uma entrevista coletiva, mas excluiu a ideia de renunciar à época.



Isso produziu uma avalanche de críticas no Japão e no exterior. Até mesmo os patrocinadores dos Jogos Olímpicos, normalmente discretos, afirmaram que os comentários de Mori eram contrários ao espírito olímpico.



Na terça-feira, o Comitê Olímpico Internacional (COI), que havia considerado o assunto encerrado após as desculpas de Mori, também julgou as palavras como "absolutamente inadequadas".



Reunião sobre o assunto

Os organizadores da Tóquio 2020 irão se reunir na sexta-feira para "expressar sua opinião sobre as declarações de Mori" e discutir "iniciativas futuras" sobre igualdade de gênero, de acordo com um comunicado divulgado na quarta-feira.

Este escândalo representa um novo obstáculo para os organizadores das Olimpíadas Tóquio-2020, que buscam recuperar o entusiasmo pelos Jogos (23 de julho a 8 de agosto de 2021), adiados no ano passado por conta da pandemia de coronavírus, quando o contexto global da saúde ainda é preocupante.



Segundo os canais de televisão japoneses TBS e NTV, o ex-jogador de futebol Saburo Kawabuchi, de 84 anos, pode ser nomeado substituto de Mori. Kawabuchi desempenhou um papel fundamental na década de 1990 no desenvolvimento do futebol profissional e na popularização desse esporte no Japão.



Atualmente, ele também ocupa o cargo simbólico de prefeito da Vila Olímpica de Tóquio-2020.