Neymar volta a sofrer com lesão no mata-mata da Champions

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 13:04 | Atualizado 11/02/2021 13:12

O clima de pessimismo no PSG foi confirmado. Nesta quinta-feira (11), o clube confirmou que Neymar sofreu uma lesão de grau médio no músculo adutor da coxa esquerda. Com isso, o brasileiro está fora do duelo da próxima terça-feira (16) contra o Barcelona, pela ida das oitavas de final da Champions League, e é dúvida para a volta.

Pela gravidade da lesão, constatada após um exame de imagem, a expectativa é de que Neymar fique fora dos gramados por um mês, o que representa pelo menos quatro partidas do PSG pelo Campeonato Francês.



Já em tratamento, o brasileiro corre contra o tempo para ter condições de enfrentar o Barcelona na volta. A partida de volta será no dia 10 de março. O PSG tentará acelerar a recuperação para contar com o seu principal jogador.



Neymar se machucou na partida de quarta-feira (10) em que o PSG venceu o Caen por 1 a 0 pela Copa da França. Essa é a terceira vez em quatro temporadas que o jogador sofre com um problema físico e desfalca o clube francês no mata-mata da Champions League. Somente ano passado, quando o PSG foi à final, Neymar conseguiu disputar todas as fases decisivas da competição.