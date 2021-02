Série B Reprodução

Rio - O Campeonato Brasileiro da Série B de 2021 já vem sendo chamado por muitos de a maior Segundona da História do futebol nacional. Muito provavelmente, o torneio deverá bater o recorde de participantes que já conquistaram a Série A do Brasileiro. Com Botafogo (bicampeão brasileiro), Cruzeiro (tetracampeão brasileiro) e Guarani (campeão em 1978) já garantidos, a tendência é que a competição conte com pelo menos mais dois campeões nacionais. No momento, o recorde de campeões brasileiros a disputarem uma mesma edição da Série B aconteceu em 2005 e em 2006, quando quatro equipes que já levantaram a taça da Série A estiveram juntos na Segundona.

Além de Cruzeiro, Botafogo e Guarani, a Série B deverá contar com o Coritiba (19º colocado). O clube paranaense, que conquistou o Brasileiro em 1985, está virtualmente rebaixado para a Série B. De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Coxa tem 99% de risco de queda. Além do clube do Paraná, uma vaga na Segundona do ano que vem deverá ficar ou com o Vasco, tetracampeão nacional, ou com o Bahia, bicampeão.

De acordo com o portal "Infobola", a possibilidade de Vasco (17º colocado) e Bahia (16º colocado) escaparem juntos do rebaixamento é de apenas 5%. Ainda há o risco remoto das duas equipes caírem juntas. Isso porque o Goiás (18º colocado), que nunca foi campeão brasileiro, tem 93% de possibilidades de queda. Caso se confirme o rebaixamento do Esmeraldino, Vasco e Bahia lutam contra uma vaga na Série B.

O Fortaleza (15º colocado), que nunca foi campeão brasileiro, e o Sport (14º colocado), campeão em 1987, ainda tem remotas possibilidades de queda. Os cearenses aparecem com 4%, enquanto os pernambucanos têm apenas 1%.

Os recordes de participações de campeões nacionais na Série B são dos anos de 2005 e 2006. Naquelas ocasiões, quatro clubes, que venceram a Série A, disputaram a Segundona. Em 2005, a competição contou com a presença do Grêmio, bicampeão brasileiro, Guarani, campeão em 1978, Sport, campeão em 1987, e do Bahia, bicampeão. No ano seguinte, o torneio foi disputado pelo Atlético-MG, campeão em 1971, Coritiba, campeão em 1985, Sport, campeão em 1987, e Guarani, campeão em 1978.