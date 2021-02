Neto Divulgação/Band

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:04

Rio - Neto ironizou a lesão sofrida por Neymar, que o tirou do jogo decisivo entre Barcelona e Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O apresentador disse estranhar o fato de o craque brasileiro sempre se lesionar próximo a datas festivas.

Publicidade

"Neymar sofreu mais uma lesão e não joga o jogo de ida das oitavas na Champions. A gente espera que ele se recupere o mais rápido possível - uns dois anos. Ele sempre se machuca nesses momentos. É aniversário de alguém? Tá chegando o carnaval, né. Você acha que o Neymar não faz carnaval? Sempre no carnaval. Tadinho. É muito exercício repetitivo. Aí, machuca o adutor, o púbis. É uma coisa. É sempre nesses meses", disse o ex-jogador durante "Os Donos da Bola".

"E o PSG é um time pequeno. Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians são 200 vezes maiores. Tomara que renove mais vezes lá no PSG. Eu machucava a fimose e ia jogar. Eu não acho que o Neymar esteja preocupado em ganhar a Copa do Mundo, melhor jogador do mundo. A bola que esse cara joga. se o Modric e o Lewandowski foram os melhores do mundo, como ele não foi? Os dois juntos não jogam 10% do que ele joga, mas ele sempre se machuca em aniversário", completou.