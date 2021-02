Taça do Campeonato Carioca ÚRSULA NERY/AGÊNCIA FERJ

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 15:36 | Atualizado 11/02/2021 15:37

Rio - Os clubes grandes do futebol do Rio de Janeiro ganharam um tempo a mais de descanso para a estreia do Campeonato Carioca de 2021. A rodada inaugural da competição foi transferida do dia 28 de fevereiro para os dias 6 e 7 de março.

Por conta da pandemia da Covid-19, a temporada de 2020, que ainda se estende pelo mês de fevereiro vai praticamente emendar com a de 2021. A última rodada do Brasileirão acontecerá no dia 25 de março.

Com isso, os clubes ganham pelo menos oito dias de descanso entre o último jogo do Brasileirão e o primeiro da fase de grupos da Taça Guanabara. O Carioca tem 11 clubes já confirmados, mas ainda falta uma equipe que vem da fase preliminar. O Nova Iguaçu lidera essa competição e pode garantir a classificação na próxima rodada.



Os participantes do Carioca são os seguintes clubes:



Bangu

Boavista SC



Botafogo



Flamengo

Fluminense

Macaé

Madureira

Portuguesa



Resende

Vasco da Gama



Volta Redonda



Clube classificado da fase preliminar