Jogadores do Bayern de Munique comemoram o gol de Pavard, que garantiu o Mundial de Clubes sobre o Tigres Karim JAAFAR / AFP

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:14

Não foi um passeio nem teve atropelo. Afinal, o Tigres (MEX) conseguiu fazer jogo duro. Mesmo assim, a sensação é de que o Bayern de Munique não precisou se esforçar muito para vencer por 1 a 0, gol de Pavard, e conquistar o Mundial de Clubes da Fifa nesta quinta-feira (11), em Doha, no Catar.

Bem postado defensivamente e muito dedicado taticamente, o Tigres fez o que pôde para segurar os campeões europeus. E, apesar das muitas chances criadas, o Bayern de Munique foi para o intervalo no 0 a 0. O time alemão mandou uma bola na trave e até chegou a marcar com Kimmich, aos 17 minutos, mas o gol foi anulado porque Lewandowski estava impedido e atrapalhou o goleiro. Já o Tigres só chegou com perigo uma vez, mas Neuer cortou antes de Quiñones chegar na bola.

Publicidade

No segundo tempo, o Bayern continuou soberano, apesar do esforço do Tigres de tentar equilibrar as ações no meio, sem sucesso. Até que, aos 13, Parvard aproveitou a sobra, após dividida entre Lewandowski e o goleiro, para marcar. Inicialmente a arbitragem anulou por impedimento, mas com a ajuda do VAR validou o gol. A comemoração foi tão fria que nem parecia um lance decisivo de título.

Com o placar, o Tigres teve que se lançar um pouco mais ao ataque e deixou mais espaços na defesa, mas o Bayern não aproveitou. Mandou uma bola na trave com Tolisso e Douglas Costa parou em Guzmán nas melhores chances. Não que fosse fazer falta e o Bayern de Munique conquistou mais uma vez o Mundial de Clubes.