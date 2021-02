Maurício Barbieri continua no Massa Bruta Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Por MH

Publicado 12/02/2021 10:06

Antes especulado como um dos nomes que poderiam assumir o time do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Maurício Barbieri renovou seu compromisso com o Red Bull Bragantino. Agora, ele fica no Massa Bruta até o final da temporada de 2022. O bom trabalho à frente do clube da cidade Bragança o deixou muito valorizado no mercado.

Maurício Barbieri chegou ao Massa Bruta em setembro de 2020, ainda no primeiro turno do Brasileirão, para o lugar de Felipe Conceição. O treinador de 39 anos tem 29 jogos no comando do clube, com 11 vitórias, nove empates e nove derrotas, totalizando aproveitamento de 48%.