Yaya Touré (D) assumiu nova função após se aposentar no futebol Divulgação

Por MH

Publicado 12/02/2021 10:06

Depois de frustrar as empolgações dos torcedores do Botafogo e do Vasco, o marfinense Yaya Touré deixou o futebol profissional de vez e assumiu o cargo de auxiliar técnico no Olympic Donetsk, um pequeno clube da Ucrânia. O ex-volante de 37 anos assinou contrato até o final da temporada.

"É ótimo voltar à Ucrânia para continuar minha jornada de treinador! Obrigado ao Olympic Donetsk pela maravilhosa recepção. Estou ansioso para repassar meus conhecimentos, ajudar a equipe e também continuar meu aprendizado aqui. Também gostaria de agradecer novamente àqueles que me ajudaram no ano passado a construir minha experiência e qualificações como técnico", publicou Yaya, em suas redes sociais.