Renato Peters se emociona ao vivo Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 10:24

Rio - Renato Peters se emocionou e chorou ao vivo no Bom Dia SP desta sexta-feira, quando se despediu da cobertura do Mundial de Clubes em Doha, no Catar. O jornalista, que estava responsável pela cobertura do Palmeiras na competição, revelou que o trabalho ficou ainda mais tenso e gratificante devido as restrições causada pela Covid-19.

Publicidade

"Foi uma jornada muito intensa, porque a Globo decidiu mandar uma equipe enxuta pela questão da pandemia. Existe o risco de contaminação. Aqui, no Catar, os casos estão aumentando, e a gente vai acompanhando dia a dia por aqui. Foi uma cobertura intensa...", disse ele sem conseguir concluir o raciocínio e começando a chorar.



"Ai, meu Deus do céu, esse Bom Dia SP vai fazer eu me emocionar... Ih, rapaz", disse ele segurando o choro.

Publicidade

Rodrigo Bocardi, apresentador do programa matinal, elogiou a cobertura feitar por Peters. "Você acompanhou daí a proximidade que a gente tem com o nosso público pelo caminho das redes sociais, e foi um sucesso enorme! Muito bacana, todo mundo se divertindo, tentando trazer um pouco de descontração. Você contribuiu demais para isso, foi muito bacana. E fica todo mundo emocionado mesmo", declarou.