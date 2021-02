Ex-jogador do Vasco, Pedrinho atualmente compõe o time de comentaristas do SporTV Reprodução

Publicado 12/02/2021 19:49

Rio - O comentarista Pedrinho não concordou com o prêmio dado a Lewandovski como melhor jogador do Mundial de Clubes. Durante o "Seleção SporTV" desta sexta-feira, o ex-jogador afirmou que o polonês não foi o destaque da competição.

"Primeiramente queria dar parabéns para a Fifa por mudar o critério de melhor jogador do mundo. Seja no contexto geral ou no Mundial de Clubes. Lewandowski não foi o melhor nem aqui nem em qualquer Mundial que já existiu. Fez gols, mas participou muito pouco dos dois jogos. Dos três finalistas, o Kimmich e Gignac foram muito melhores que ele. Estão descaracterizando o que é ser o melhor do mundo. O prêmio de melhor do mundo também é adotado outro critério. Escolhem quem fez mais gols na temporada, mas se esquecem quem jogou mais bola", afirmou.

"E queria também falar sobre alguns membros da imprensa que disseram que a nova lesão do Neymar é culpa dele. Então quer dizer que o problema não é de quem bate, mas é culpa dele que segura bola? Se ele prende a bola e chama muitas faltas, é uma outra avaliação. Não se justifica a violência que ele recebe constantemente. E dizer que ele ficou fora por conta do carnaval, é desrespeitar demais o atleta, partir para o pessoal e esquecer que a análise que fazemos deve ser feita unicamente no âmbito profissional", completou.